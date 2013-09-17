(更正)美英法称联合国报告证实阿萨德政府应为沙林毒气袭击负责

(更正标题与内文第一段说法)

* 联合国报告证实8月21日攻击使用沙林毒气

* 西方盟国寻求联合国强硬决议

* 俄罗斯称欧洲国家试图重新诠释美俄协议内容

路透巴黎/联合国9月17日 - 美国、英国及法国周一对叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)提出警告，称若他不交出叙利亚的化学武器，则将面临严重后果，称联合国的一份报告几乎毫无疑问地证实阿萨德部队在8月21日的攻击中使用沙林毒气。

一如预期，一份由联合国化武专家提出的报告并未言明是谁对大马士革近郊Ghouta附近的反对阵营发动攻击，也就是这一次的攻击引发了西方国家军事制裁的威胁。但该报告的确提出了毒气类型及各项军火的细节，部分专家称这些事实暗示当由政府部队负责。

法国总统奥朗德办公室表示，美英法三国外长在巴黎会晤之后，这三个联合国安理会的常驻理事国寻求联合国提出强硬的决议，设定解除叙利亚化学武器的具约束力时程。

在这之前，周末俄罗斯与美国间已经就解除化武达成一项协议。

俄罗斯对于向亲密盟友阿萨德进行严厉制裁持保留态度。俄罗斯和叙利亚称，是反对势力发动化武攻击。

在叙利亚则是传出在多个阵地发生冲突，土耳其称该国战机击落侵入领空的叙利亚直昇机。叙利亚反对势力担心美国和俄罗斯达成的协议无异于允许阿萨德继续使用常规武器攻击。

美国与俄罗斯在日内瓦达成的协议，让美国挥军叙利亚的立即威胁降温，而俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)当时强调，若叙利亚未能遵守协议，协议内容也不包含自动动用武力。

美国总统奥巴马则表示，若阿萨德违反协议，仍有可能选择动武。

联合国秘书长潘基文表示，这份联合国报告“明确且客观地”证实有使用化武。

**“这是战争罪行”**

“这是战争罪行，”潘基文向安理会表示，“国际社会有责任将凶手绳之以法，并确保化学武器不再用作战争手段。”

美国政府称该次袭击造成逾1,400人死亡，其中包括约400名儿童。

美国驻联合国大使Samantha Power表示，联合国的报告明确显示发动袭击的只可能是叙利亚政府。英国和法国官员对此观点表示支持。

俄罗斯常驻联合国代表丘尔金(Vitaly Churkin)称，没有科学证据可以证明叙利亚政府军应该对沙林毒气袭击负责。“我们没必要匆忙得出结论，”他称。

叙利亚驻联合国大使未立即回复要求置评的请求。

联合国报告证实了沙林毒气的使用。调查员研究了五个爆炸地点，在Moadamiyah和Ein Tarma两个地点能够判定炮弹的可能弹道。

**叙利亚可能承担后果**

美国国务卿克里在巴黎的新闻发布会上表示，美英法三国已与俄罗斯达成协议，即阿萨德若未能遵守联合国要求，将必须承担后果。

“如果阿萨德无法及时、准确地遵守这一框架的条款，我们都同意--包括俄罗斯--他必须要承担后果，”克里表示。

克里补充称，这一协议未给阿萨德提供“救生索”，而且他已经失去了所有合法性。

在法国总统奥朗德与克里、英国首席大臣兼外交及联邦事务大臣夏伟林、法国外交部长法比约斯会面后，奥朗德的一位副手表示，“大家的看法是坚持一个强硬的立场。”

俄罗斯指责欧洲各国试图重新解读这一协议。

拉夫罗夫在莫斯科表示，任何急于起草一份决议、以威胁在叙利亚违反协议情况下施加惩罚的举动，都是对该协议“缺乏理解”。

拉夫罗夫称，现在也许该考虑逼迫叙利亚反对派参加国际和平会议，而非只是敦促他们这样做。反对派已经表示，若叙利亚总统不下台的话，他们将不会出席谈判。

叙利亚政府已经向联合国表示将遵守禁止化学武器的公约。美俄的框架协议呼吁联合国在明年年中前移除现有化学武器储备。

阿萨德距离按照协议交出其化学武器清单还有不到一周时间。他必须允许来自海牙的联合国禁止化学武器组织(OPCW)调查员在11月前完成初步现场调查。(完)

(编译 张明钧/朱晓军；审校 张荻)

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