若制裁推升融资成本 俄或取消海外融资--俄财长

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透莫斯科3月21日 -俄罗斯财政部长西卢安诺夫周五表示，西方因俄罗斯兼并克里米亚而实施的制裁可能推高该国的借款成本，使俄罗斯公债收益率(殖利率)上涨。
西卢安诺夫称，如果不利的市场状况持续，俄罗斯可能取消2014年的国外融资计划，并减少公债发行。
俄罗斯计划今年在海外融资约70亿美元。(完)
(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。