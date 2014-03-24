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国际财经 | 2014年 3月 24日 星期一 08:58 BJT

若制裁推升融资成本 俄或取消海外融资--俄财长

路透莫斯科3月21日 -俄罗斯财政部长西卢安诺夫周五表示，西方因俄罗斯兼并克里米亚而实施的制裁可能推高该国的借款成本，使俄罗斯公债收益率(殖利率)上涨。

西卢安诺夫称，如果不利的市场状况持续，俄罗斯可能取消2014年的国外融资计划，并减少公债发行。

俄罗斯计划今年在海外融资约70亿美元。(完)

(编译 李春喜; 审校 徐文焰)

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