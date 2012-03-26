西方制裁令壳牌难以支付伊朗石油款

路透伦敦3月25日电---行业消息人士称,由於欧盟与美国的金融制裁阻碍了付款,皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS无法顺利向伊朗支付10亿美元所欠原油款项.

四名消息人士说,壳牌欠有伊朗国家石油公司(NIOC)大笔金额的原油交付款项,一名消息人士估测数字接近10亿美元,这笔钱约可购买四船每船约800万桶的伊朗原油.

"壳牌正想方设法付钱给NIOC."一位要求匿名的行业消息人士说,"这件事很敏感,也很困难.他们想在遵守制裁措施的同时,又与伊朗继续保持良好的关系."

壳牌一名发言人拒绝置评.

欧盟在1月23日加强了金融制裁,并对伊朗石油进口颁布禁令,但允许石油公司在7月1日前逐步退出现有业务.

壳牌与伊朗的日均合约数量为10万桶,与法国道达尔(TOTF.PA)并列伊朗第二大的企业客户,仅次于土耳其的Tupras(TUPRS.IS).(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

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