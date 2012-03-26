西方制裁令壳牌难以支付伊朗石油款

三星集团两名高管请辞 为卷入政治丑闻负责--韩联社
路透首尔2月24日 - 韩国联合通讯社周五报导，三星集团两名高管已经提出辞职，对该集团卷入涉及总统朴槿惠的贪腐丑闻负责。该报导未注明消息来源。
路透伦敦3月25日电---行业消息人士称,由於欧盟与美国的金融制裁阻碍了付款,皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS无法顺利向伊朗支付10亿美元所欠原油款项.
四名消息人士说,壳牌欠有伊朗国家石油公司(NIOC)大笔金额的原油交付款项,一名消息人士估测数字接近10亿美元,这笔钱约可购买四船每船约800万桶的伊朗原油.
"壳牌正想方设法付钱给NIOC."一位要求匿名的行业消息人士说,"这件事很敏感,也很困难.他们想在遵守制裁措施的同时,又与伊朗继续保持良好的关系."
壳牌一名发言人拒绝置评.
欧盟在1月23日加强了金融制裁,并对伊朗石油进口颁布禁令,但允许石油公司在7月1日前逐步退出现有业务.
壳牌与伊朗的日均合约数量为10万桶,与法国道达尔(TOTF.PA)并列伊朗第二大的企业客户,仅次于土耳其的Tupras(TUPRS.IS).(完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月24日 - 韩国联合通讯社周五报导，三星集团两名高管已经提出辞职，对该集团卷入涉及总统朴槿惠的贪腐丑闻负责。该报导未注明消息来源。
路透伦敦2月23日 - 曾经缔造逾二十年荣景、仅在金融危机期间短暂修正的英国楼市，在政府协商退欧进程之际，似将面临一段长期停滞。
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。