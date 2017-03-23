独家：西屋电气美国客户聘请顾问 为公司破产预做准备--消息

路透3月22日 - 据消息人士透露，西屋电气的美国公用事业企业客户已聘请顾问，为该公司的破产预做准备。西屋电气是东芝(6502.T)旗下的核电子公司。

这些客户做出此举，时值东芝认为西屋破产的可能性越来越大。消息人士周三表示，东芝已聘请重组顾问公司Berkeley Research Group LLC、以及律师事务所Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP进行协助。

上述消息人士称，聘请西屋兴建核电厂的Scana(SCG.N)和Southern(SO.N)也聘请了重组顾问；这是美国30多年来首次再建核电项目。

其中一位消息人士称，如果西屋破产，Scana和Southern将成为西屋最大的债权人之一；西屋背负着数以十亿美元计的项目成本超支。消息人士称，这些公司希望在对西屋的破产官司中收回这些成本。

该消息人士称，Scana聘请顾问公司Ducera Partners LLC的重组专家，Southern聘请投行Rothschild。南卡罗来纳州在建的核电厂为Scana所有，Southern旗下的佐治亚电力(Georgia Power)将拥有佐治亚州的核电厂。

“西屋是否申请破产，最终由董事会决定，这个决定必须考虑到包括东芝和债权人在内所有利害关系人的各种利益，”东芝在声明中称。“东芝暂时不宜置评。”

东芝还表示，破产是西屋的几个选项之一。东芝大约10年前以54亿美元收购了西屋电气。

由于为西屋破产做预案属于机密，上述消息人士要求匿名。

“我们继续关注西屋电气的情况，为可能出现的结果做好准备，”佐治亚电力在声明中称。

重组顾问公司Berkeley Research Group、以及律所Scana and Skadden的发言人暂未立即置评。Ducera和Rothschild不予置评。

东芝表示，将因为西屋减记63亿美元资产。日本监管机构宽限东芝在4月11日之前提交最新一季的财报，否则将被迫从东京证交所退市。

路透本周稍早报道，西屋在考虑超过5亿美元的债务人持有破产资产的融资(DIP)方案。月初时路透报道，西屋已经聘请了重组顾问。(完)