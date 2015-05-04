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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 09:54 BJT

澳股业绩：西太平洋银行上半年现金获利持平，未达到预期

路透悉尼5月4日 - 澳洲以市值计第二大银行--澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 上半年现金获利持平，逊于市场预期，衍生品价值调整损及增长。

执行长Brian Hartzer称，预计澳洲经济各行业和地区之间增长不均衡。

“对于澳洲银行业者来说，这意味着信贷增长将温和，”他在一份声明中称。“这也意味着银行竞争仍将激烈，包括来自新生对手。”

截至3月31日的六个月，现金获利为38亿澳元(29.8亿美元)，与一年前相仿，路透对六名分析师调查预计为39亿澳元。利率处于纪录低位的背景下抵押贷款增长提振获利。

该行宣布派息每股0.93澳元，较上年同期增长3%。

该行上半年调整衍生品估值方法，对机构业务获利造成17%的冲击。(完) (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)
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