澳股业绩：西太平洋银行调降股东权益报酬率目标，此前公布获利持平

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“没有什么真正让人惊讶的，”Shaw and Partners分析师David Spotswood说，“所有情况都基本符合预期。”
西太平洋银行称将把中期股东权益报酬率(ROE)目标从15%下调至13-14%，因利率下滑和监管机构规定的资本金要求提高。截至9月30日的一年，西太平洋银行ROE为14%，低于上年同期的15.8%。
执行长Brian Hartzer周一表示，整体而言澳洲前景仍乐观，2017年国内生产总值(GDP)料增长约3%。但他指出，由于房价增长放缓，房屋信贷增幅可能放慢。
西太平洋银行表示，过去一年消费者和企业拖欠贷款小幅增加，显示该资产质量周期已经转为负面。
减损费用较上年同期增加49%至11.24亿澳元，不过其中2.31亿澳元是由于对一些机构客户的曝险。(完)
(编译 徐文焰/杜明霞；审校 张若琪/张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。