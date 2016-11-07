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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 08:06 BJT

澳股业绩：西太平洋银行调降股东权益报酬率目标，此前公布获利持平

“没有什么真正让人惊讶的，”Shaw and Partners分析师David Spotswood说，“所有情况都基本符合预期。”

西太平洋银行称将把中期股东权益报酬率(ROE)目标从15%下调至13-14%，因利率下滑和监管机构规定的资本金要求提高。截至9月30日的一年，西太平洋银行ROE为14%，低于上年同期的15.8%。

执行长Brian Hartzer周一表示，整体而言澳洲前景仍乐观，2017年国内生产总值(GDP)料增长约3%。但他指出，由于房价增长放缓，房屋信贷增幅可能放慢。

西太平洋银行表示，过去一年消费者和企业拖欠贷款小幅增加，显示该资产质量周期已经转为负面。

减损费用较上年同期增加49%至11.24亿澳元，不过其中2.31亿澳元是由于对一些机构客户的曝险。(完)

(编译 徐文焰/杜明霞；审校 张若琪/张涛)

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