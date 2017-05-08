澳股业绩：西太平洋银行上半年现金获利创新高，预警贷款成长放缓

* 上半年获利40亿澳元创纪录，符合分析师预期

* 由于监管打击，家庭放贷增长料放缓

* 政府宣布对行业竞争展开新的调查

* 该行业也面临合规及资本成本上升的问题

路透悉尼5月8日 - 澳洲第二大银行--西太平洋银行周一公布上半年现金获利创下纪录高位，得益于坏账减少。不过该行预期家庭放贷增长料将放缓，因为监管机构采取措施抑制过热的房地产市场。

最近澳洲的审慎监管机构新推出一项计划，对某些类型的住房贷款采取限制，对于依赖抵押贷款的银行业而言这又是一个困难。银行业正面临合规和资本成本上涨，以及竞争激烈等问题。

澳洲政府周一宣布对银行业展开新的调查，此前该行业曝出一系列丑闻，而且民众指称“四大银行”滥用它们的市场地位。

西太平洋银行截止3月底的六个月现金获利增长3%，至40亿澳元(30亿美元)，很大程度上这要归功于其机构贷款部门表现强劲，以及信贷质量提高。这个业绩符合市场预期，而且该行全年获利有望创下最高纪录。

执行长Brian Hartzer表示，该行预计房价增幅将放缓，尤其是在悉尼和墨尔本，因监管加强以及该行像其他国内银行一样上调了抵押贷款利率。

鉴于高度预期今年稍晚监管机构将要求银行提高资本，西太平洋银行还向投资者参与股息再投资计划提供折扣，尽管其10%的一级资本比率高于目标区间。

“我们认为在等待监管指引的同时，这是进一步提高资本的审慎做法，”他说。

西太平洋银行净息差较上年同期下降七个基点至2.07%，此前该行上调利率以吸引储户。上半年度股东权益报酬率(ROE)为14%，低于上年同期的14.2%。

外界普遍预期新的政府调查将以银行业者的财富业务为目标。

投资研究机构晨星(Morningstar)分析师David Ellis表示，“过去几年财富业务最令银行业者焦虑...我认为结果不大可能是迫使他们剥离财富业务。”(完) (编译 李春喜/杜明霞；审校 张明钧/张若琪)