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国际财经 | 2017年 2月 27日 星期一 08:31 BJT

日本软银接近达成向美国WeWork投资30亿美元交易--CNBC

路透2月26日 - 美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)周日报导称，日本软银集团(9984.T)接近达成向美国的办公场所共享初创企业WeWork投资30亿美元的交易。

CNBC援引消息人士称，正在讨论的是20亿美元的首笔投资，之后的第二笔投资超过10亿美元。

CNBC并称，软银可能会将第二笔投资增加至近20亿美元，使得投资总额达到近40亿美元。

未能立即联系到软银置评。WeWork未予置评。(完)

(翻译 张荻； 审校 张涛)

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