日本软银接近达成向美国WeWork投资30亿美元交易--CNBC

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透2月26日 - 美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)周日报导称，日本软银集团(9984.T)接近达成向美国的办公场所共享初创企业WeWork投资30亿美元的交易。
CNBC援引消息人士称，正在讨论的是20亿美元的首笔投资，之后的第二笔投资超过10亿美元。
CNBC并称，软银可能会将第二笔投资增加至近20亿美元，使得投资总额达到近40亿美元。
未能立即联系到软银置评。WeWork未予置评。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。