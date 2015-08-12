独家：富国银行寻求出售农作物保险业务

路透8月11日 - 美国最大银行之一--富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)一位发言人周二告诉路透，该行可能剥离旗下农作物保险业务，因针对美国银行业的监管限制迫使一些银行重新考虑是否承销保单。

据熟悉情况的人士称，富国银行已经就该业务发起招标，有望获得逾10亿美元。路透联系时，该行表示正在评估对旗下子公司Rural Community Insurance Services (RCIS)的战略方案，有可能将券商业务Wells Fargo Insurance Crop Agency排除后悉数出售。

“富国银行会定期评估各项业务的实力及战略契合度。随着业务模型的继续演化，我们更多关注不断增长的交叉销售并发展保险业务的分销板块，”该行发言人在声明中称。

消息人士称，投标方可能包括百慕大PartnerRe Ltd PRE.N或Axis Capital Holdings Ltd (AXS.N)等寻求涉足主要保险市场的再保险商；慕尼黑再保险(MUVGn.DE)旗下Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft或德国安联(ALVG.DE)也是潜在买家。Axis和PartnerRe拒绝置评，而慕尼黑再保险和安联并未立即答复记者的置评请求。(完)

(编译 刘秀红；审校 张荻)

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