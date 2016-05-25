富国银行下调两大财务目标 削减能源业贷款曝险

路透5月24日 - 富国银行(WFC.N)周二调降两大财务目标，并称正在大幅删减能源业贷款曝险，显示今年底之前，利润不佳的情况可能得不到改善。

低利率、资本门槛提高以及信贷成本增加，正在拖累富国银行的业绩，该行不得不下调资产回报率及股东报酬率两大目标。

富国银行在两年一度的投资者日活动上称，今年资产回报率目标下调为1.1-1.4%。该行在2014年投资者日公布的回报率目标为1.3-1.6%。全年股东权益报酬率(ROE)目标现调降为11-14%，之前公布的是12-15%。

分析师称，鉴于银行业面临利率、市场及监管等难题，富国银行的消息并不让人意外。

富国银行目前预计，如果收益率曲线上升100个基点，净利息收益率将可增加5-15个基点，此前在同样假设下的净利息收益率预估为增加10-30个基点。

最近几季中，能源业贷款一直是银行业的痛点，因油价长期走软令许多借款人财务状况严峻。能源业繁荣时，富国银行对能源企业放贷特别积极，如今，该行已采取行动减少曝险。

富国银行财务长John Shrewsberry说，该行对能源探勘及生产企业贷款的评估工作已完成逾半，目前已将这方面贷款的额度砍掉68%。(完)