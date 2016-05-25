富国银行下调两大财务目标 削减能源业贷款曝险

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透5月24日 - 富国银行(WFC.N)周二调降两大财务目标，并称正在大幅删减能源业贷款曝险，显示今年底之前，利润不佳的情况可能得不到改善。
低利率、资本门槛提高以及信贷成本增加，正在拖累富国银行的业绩，该行不得不下调资产回报率及股东报酬率两大目标。
富国银行在两年一度的投资者日活动上称，今年资产回报率目标下调为1.1-1.4%。该行在2014年投资者日公布的回报率目标为1.3-1.6%。全年股东权益报酬率(ROE)目标现调降为11-14%，之前公布的是12-15%。
分析师称，鉴于银行业面临利率、市场及监管等难题，富国银行的消息并不让人意外。
富国银行目前预计，如果收益率曲线上升100个基点，净利息收益率将可增加5-15个基点，此前在同样假设下的净利息收益率预估为增加10-30个基点。
最近几季中，能源业贷款一直是银行业的痛点，因油价长期走软令许多借款人财务状况严峻。能源业繁荣时，富国银行对能源企业放贷特别积极，如今，该行已采取行动减少曝险。
富国银行财务长John Shrewsberry说，该行对能源探勘及生产企业贷款的评估工作已完成逾半，目前已将这方面贷款的额度砍掉68%。(完)
(编译 李婷仪 审校 孙国玉/郑茵)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。