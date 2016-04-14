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国际财经 | 2016年 4月 15日 星期五 07:16 BJT

富国银行第一季获利减少7% 为坏帐拨备更多资金

路透4月14日 - 美国以资产计第三大银行--富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)公布季度获利减少7%，因该行为坏帐拨备了更多资金。

截至3月31日止当季，富国银行归属于普通股股东的净利降至50.9亿美元，合每股0.99美元；上年同期为54.6亿美元，合每股1.04美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估当季每股获利0.97美元。目前尚不清楚所公布的数据是否具有可比性。

富国银行当季为应对坏账拨备了10.9亿美元，主要集中在能源企业，上年同期为6.08亿美元。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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