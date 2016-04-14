富国银行第一季获利减少7% 为坏帐拨备更多资金

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透4月14日 - 美国以资产计第三大银行--富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)公布季度获利减少7%，因该行为坏帐拨备了更多资金。
截至3月31日止当季，富国银行归属于普通股股东的净利降至50.9亿美元，合每股0.99美元；上年同期为54.6亿美元，合每股1.04美元。
据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估当季每股获利0.97美元。目前尚不清楚所公布的数据是否具有可比性。
富国银行当季为应对坏账拨备了10.9亿美元，主要集中在能源企业，上年同期为6.08亿美元。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。