富国银行达成12亿美元和解 承认骗美国政府为贷款保险

路透4月8日 - 富国银行(Wells Fargo) (WFC.N)正式就美国司法部提起的诉讼达成了12亿美元和解，承认曾误导美国政府为数以千计的风险抵押贷款提供保险。

富国银行是美国最大的抵押贷款银行，资产计第三大银行。这起和解周五在曼哈顿联邦法院备案。这次和解亦解决了关于富国银行前副总裁Kurt Lofrano的诉讼。

据和解协议，对于2001-2008年错误认证许多房屋贷款符合联邦住宅管理局(FHA)保险资格，富国银行“承认、认可和接受”责任。

富国银行还承认，2002-2010年没有及时提交关于数以千计贷款的报告，而这些贷款均存在实质缺陷或者审批过程存在问题，Lofrano对此存在监管责任。

据司法部，当缺陷贷款出问题时，联邦住宅管理局被迫支付保险金，给纳税人带来严重损失。

此前，美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)、德意志银行(DBKGn.DE)和摩根大通(JPM.N)等几家银行已经就类似的联邦诉讼达成了和解。

但富国银行一直拒不和解，它支付的和解金额是联邦住宅管理局历史上有关贷款发放违规问题的最高金额。

驻曼哈顿的联邦检察官Preet Bharara在声明中表示，周五的和解是对富国银行“多年来不顾后果的贷款审批行为”的责罚。(完)