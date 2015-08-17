（更正）今年中国黄金需求料持平于去年 不受人民币贬值影响--WGC

绿城中国出售三幅北京土地 总价近35亿元人民币
路透香港5月8日 - 中国房地产商--绿城中国宣布，出售共三幅在北京的地块予独立第三方，涉及总代价34.76亿元人民币，公司初步估计出售将共录得约16.32亿元税前收益。
(更正：因译文有误，第二段应为“安全的价值储存手段”，非“安全的存储价值”；倒数第二段应为“第二季需求量”较上年同期减少3%至216.5吨，非“下半年需求量”料较上年同期减少3%至216.5吨”)
路透马尼拉8月13日 - 世界黄金协会(WGC)表示，今年中国黄金需求至少将持平于去年的略低于1,000吨，而且不会受到本周人民币贬值的影响。
中国以人民币计价的金价本周大涨近6%，交易商称部分原因是随着人民币贬值，投资者寻求安全的价值储存手段。
“投资者认识到黄金的特殊作用，即可作为应对货币贬值的保值工具，”世界黄金协会中国区总经理王立新周四在电话中对路透表示。
对于人民币贬值导致国内金价上涨是否会抑制买气和导致需求出现净减少，他淡化这种可能性。
“我觉得他们不会认为黄金价格过于昂贵，”王立新说，他补充称最近股市大跌后，投资者多样化资产配置也会令黄金获益。
“我们仍相信，今年中国黄金消费量仍将处在与去年相似的水平，”他指出。
中国去年黄金消费量为973.6吨，世界黄金协会预计今年中国需求量介于900吨至1000吨。
中国2015年上半年黄金需求量约为497吨，第二季需求量较上年同期减少3%至216.5吨，因珠宝购买活动放缓。
王立新表示，金价下跌后，自从7月中旬以来已经有珠宝和投资需求复苏的迹象，他认为今年余下两个季度有望持续这种趋势。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
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