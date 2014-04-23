（修正）万洲国际将推迟为IPO定价并拟削减筹资规模--消息

(修正内文为“万洲”，非“万州”)

* 万洲国际将削减新股发行规模--消息

* 原始股东将不会出售股份--消息

* 定价从原定的22日推迟至下周

路透香港4月22日 -消息人士表示，中国猪肉生产商--万洲国际将推迟其香港首次公开发行(IPO)定价至下周，并拟削减筹资规模，因市场波动和高估值让投资者却步。

原名“双汇国际”的万洲，原先计划最多筹资53亿美元，成为四年来香港规模最大的IPO。不过路透根据熟悉修改后计划的消息人士提供的信息计算，现在集资规模料不足20亿美元。

消息人士补充称，根据修改后的计划，万洲原始股东将不会出售股份。这些股东包括中国私募股权公司鼎晖投资、新加坡淡马锡TEM.UL和高盛(GS.N)。

汤森路透旗下IFR引述知情人士报导，除了原始股东不会售股，万洲亦将减少发股规模。

另外一位消息人士告诉路透，修改后的发行规模将相当于经扩大股本的10%。

由于万洲目前有116.9亿股，这意味着新股发行规模约为13亿股。路透计算显示，以每股8-11.25港元招股区间顶端计算，修改后的IPO规模最多为19亿美元。

消息人士称，万洲“计划重新检视IPO的结构，因为市场持续波动。”香港股市恒生指数自年初来就在下跌，到3月底时跌幅一度高达9%，年内迄今跌幅为2.6%。

万洲国际拒绝对IPO定价或计划置评。

万洲原本定于周二(4月22日)晚些时候定价，4月30日在联交所挂牌上市。(完)

(编译 杜明霞；审校 王冠中)

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