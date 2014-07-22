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中国财经 | 2014年 7月 22日 星期二 15:01 BJT

万洲国际IPO卷土重来 拟筹资20.53亿美元--消息

路透香港7月22日 - 据一名知情人士周二对路透称，中国猪肉食品企业--万洲国际(0288.HK)设定招股价，拟在香港首次公开发售（IPO）筹资20.53亿美元，8月5日在联交所挂牌上市。

消息人士并称，万洲国际设定招股价为每股6.2港元，相当于2014年预测市盈率11.5倍。

这家全球最大猪肉食品制商4月决定推迟香港IPO计划，因当时市场需求乏力。（完）

(编译 雷美珍；审校 林高丽)

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