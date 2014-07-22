万洲国际IPO卷土重来 拟筹资20.53亿美元--消息

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透香港7月22日 - 据一名知情人士周二对路透称，中国猪肉食品企业--万洲国际(0288.HK)设定招股价，拟在香港首次公开发售（IPO）筹资20.53亿美元，8月5日在联交所挂牌上市。
消息人士并称，万洲国际设定招股价为每股6.2港元，相当于2014年预测市盈率11.5倍。
这家全球最大猪肉食品制商4月决定推迟香港IPO计划，因当时市场需求乏力。（完）
(编译 雷美珍；审校 林高丽)
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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。