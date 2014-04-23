修正-更新版 1-香港新股：万洲国际将推迟为香港IPO定价并拟削减筹资规模--消息

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
(修正内文为“万洲”，非“万州”，)
* 万洲国际将削减新股发行规模--消息
* 原始股东将不会出售股份--消息
* 定价从原定的22日推迟至下周
路透香港4月22日 - 消息人士表示，中国猪肉生产商--万洲国际将推迟其香港首次公开发行(IPO)定价至下周，并拟削减筹资规模，因市场波动和高估值让投资者却步。
原名“双汇国际”的万洲，原先计划最多筹资53亿美元，成为四年来香港规模最大的IPO。不过路透根据熟悉修改后计划的消息人士提供的信息计算，现在集资规模料不足20亿美元。
消息人士补充称，根据修改后的计划，万洲原始股东将不会出售股份。这些股东包括中国私募股权公司鼎晖投资、新加坡淡马锡 和高盛 。
汤森路透旗下IFR引述知情人士报导，除了原始股东不会售股，万洲亦将减少发股规模。
另外一位消息人士告诉路透，修改后的发行规模将相当于经扩大股本的10%。
由于万洲目前有116.9亿股，这意味着新股发行规模约为13亿股。路透计算显示，以每股8-11.25港元招股区间顶端计算，修改后的IPO规模最多为19亿美元。
消息人士称，万洲“计划重新检视IPO的结构，因为市场持续波动。”香港股市恒生指数自年初来就在下跌，到3月底时跌幅一度高达9%，年内迄今跌幅为2.6%。
万洲国际拒绝对IPO定价或计划置评。
万洲原本定于周二(4月22日)晚些时候定价，4月30日在联交所挂牌上市。(完)
(编译 杜明霞；审校 王冠中)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。