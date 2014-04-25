《市场热谈》万洲IPO骑虎难下，因思虑欠周且缺乏好运

规模庞大的上市交易中不见基石投资者的身影，这点非同寻常，但并非没有先例。周大福珠宝集团有限公司 和普拉达 都在缺少基石投资者的情况下成功上市，而万洲也勇往直前，争取那些愿意在上市时大举买进的“锚定投资者”。

不过，此IPO案的工作人员表示，全球股市在经历了一段长时间的牛市后回落，新上市交易开始陷入困境，使得锚定投资者畏手畏脚。

根据汤森路透的数据，4月上市的25家企业中有逾半数的定价都低于预期区间，这个比例为1998年6月以来第二高。

“其中一些交易的价格在挂牌后下跌了逾10%。这正好吓住了那些想把资金再投到IPO上的人们，”辉立证券企业融资主管Jasper Chan称。

更糟的是，招股说明书显示万洲执行董事万隆、以及敲定Smithfield并购事务并购部门主管获得合计6亿美元股票奖励，令外界对其公司治理产生疑问。

承销团队数量创纪录之最，带来了协同问题，也给基金经理带来了困惑。由于这么多承销银行分食手续费，这也导致其缺乏努力推销诱因。

“能够分到的馅饼那么少，真的能激发银行的积极性吗？”EY的Pogson称。(完) (编译 李春喜/郑茵/李爽/许娜；审校 张明钧/田建华)