《市场热谈》万洲IPO骑虎难下，因思虑欠周且缺乏好运

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
规模庞大的上市交易中不见基石投资者的身影，这点非同寻常，但并非没有先例。周大福珠宝集团有限公司 和普拉达 都在缺少基石投资者的情况下成功上市，而万洲也勇往直前，争取那些愿意在上市时大举买进的“锚定投资者”。
不过，此IPO案的工作人员表示，全球股市在经历了一段长时间的牛市后回落，新上市交易开始陷入困境，使得锚定投资者畏手畏脚。
根据汤森路透的数据，4月上市的25家企业中有逾半数的定价都低于预期区间，这个比例为1998年6月以来第二高。
“其中一些交易的价格在挂牌后下跌了逾10%。这正好吓住了那些想把资金再投到IPO上的人们，”辉立证券企业融资主管Jasper Chan称。
更糟的是，招股说明书显示万洲执行董事万隆、以及敲定Smithfield并购事务并购部门主管获得合计6亿美元股票奖励，令外界对其公司治理产生疑问。
承销团队数量创纪录之最，带来了协同问题，也给基金经理带来了困惑。由于这么多承销银行分食手续费，这也导致其缺乏努力推销诱因。
“能够分到的馅饼那么少，真的能激发银行的积极性吗？”EY的Pogson称。(完) (编译 李春喜/郑茵/李爽/许娜；审校 张明钧/田建华)
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0