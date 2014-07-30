香港新股：万洲国际重启IPO如愿融资21亿美元--消息

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透香港7月30日 - 据直接了解交易的消息人士周三透露，全球最大猪肉食品企业--中国万洲国际在香港的首次公开发行(IPO)中如愿融资21亿美元。
这是万洲今年第二次尝试上市，稍早的一次计划融资达53亿美元，但由于估值过高，投资者买气不足。本次IPO周二结束面向公众的认购。
万洲共发行25.7亿新股，每股定价6.20港元。该公司的股东包括私募股权公司鼎晖投资、高盛 和新加坡国有的投资机构淡马锡控股 。
根据招股说明书，如果承销商行使超额配售选择权，可增发3.851亿股，总融资额可能达到23.6亿美元。
万洲未回复路透要求置评的邮件。由于该交易属于机密，消息人士要求匿名。
万洲2013年以49亿美元收购美国同业Smithfield Foods，最初曾计划至多融资53亿美元以偿还收购产生的债务。
万洲4月被迫取消上市，除了估值过高因素，当时万洲聘请29家银行承销的营销策略失当，以及主管天价薪酬引发公司治理疑虑，都令投资人却步。
但这次上市，万洲仅聘请了中银国际和摩根士丹利两家投行。根据招股说明书，这两家银行合计可赚入4,100万美元，相当于1.5%的承销佣金和最高0.5%的奖励费用。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋