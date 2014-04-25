市场热谈：万洲IPO骑虎难下 因思虑欠周且缺乏好运

资料图片：万洲国际在香港举行IPO新闻发布会时展示的一部分产品。 REUTERS/Bobby Yip

* 公司股东想要的估值太高--消息

* 参考价区间太宽增加不确定性

* 股市低迷打击全球的IPO人气

* 管理层股权奖励丰厚，引发公司治理疑虑

路透香港4月25日 - 表面看来，作为全球最大的猪肉加工企业，万洲(0288.HK)的首次公开发行(IPO)应该很容易。

中国对猪肉的需求巨大，而且仍在增长，万洲是由中国最大的肉类加工商--双汇国际收购全球最大的猪肉生产商美国Smithfield Foods Inc之后成立。如此看来，在仍高度分裂的市场格局下，万洲有良好的条件实现业务增长。

但是本周万洲的IPO规模却砍去三分之二，基金经理和银行人士认为，这是公司和其股东要价太高、聘请太多承销商(创纪录的29家)、以及部分高管的天价奖励引发的负面报导所致。

不过万洲确实也运气不好，此时全球市场对新股上市的热情降温。

参与该交易的消息人士称，万洲大约一个月前开始试探投资者的意向，但到复活节假期结束时厄运已经注定--万洲必须削减IPO规模。如果撤回IPO，代价也很高昂，因为万洲需要资金偿还收购Smithfield欠下的49亿美元债务。

“万洲在营销阶段的早期目标过高。他们迫切希望大规模上市，估值要求很高，但近期的市场对他们不利，”RSInvestments驻香港基金经理Tony Chu表示。

**糟糕的定价策略**

了解此次IPO的消息人士表示，许多投资者和部分承销商从一开始就对这宗交易感到担心，因为万洲在收购Smithfield仅仅七个月后就考虑上市，还来不及从这次整合中产生太多协同效益。

不过，如果定价得当，这宗招股应该能够吸引到投资者，然而，从事这桩交易的金融界消息人士说，情况恰恰不是这样。

在两周前IPO启动时，万洲没有采纳几位银行家有关适度定价的建议，给出了8.00-11.25港元这样异常宽泛的定价指导区间，区间顶部和底部价格差距竟达40%。

“定价区间太宽了，暗示他们不打算相信非正式推介期间市场的反馈，当时市场给出的建议是15倍的市盈率，”一位涉及IPO的人士称。这位人士要求匿名，因未被授权公开谈论此事。

“他们想：也许价格能到20倍市盈率，那我们就把范围定大一点。市场不喜欢这点，”这位人士说。

根据路透热点透视计算，万洲的最高定价暗示对Smithfield的估值为约135亿美元，几乎是去年万洲收购价格的两倍。

谈及定价问题，万洲声明称：估值区间是一项技术考虑，由公司和保荐人根据市场形势和多重因素共同确定。“

声明补充称，其对未来前景充满信心。声明称，“作为全球最大猪肉食品企业，我们可以藉由整合带来巨大的协同效应。”

根据最初的计划，希望售股的股东包括中国私募股权公司鼎晖投资、新天域资本(NewHorizon)、高盛和新加坡主权财富基金淡马锡。高盛、淡马锡和鼎晖投资都拒绝就万洲国际定价置评。新天域也没有对置评要求做出回复。根据修订后的计划，股东不再在此次IPO中套现。

消息人士称，修订后的发行计划相当于对2014年预估市盈率(本益比)从此前的15.0-20.8倍降至13.9-19.3倍。相比之下，汤森路透数据显示，上市全球同业市盈率平均为17.5倍。

“我可以理解市场对这笔交易提高风险溢价的原因，就是因为其复杂性以及合并后的时间太短，”咨询机构EY驻香港负责金融服务的经理合伙人Keith Pogson说。

**没有基石投资者，没有稳定剂**

该公司未能吸引到基石投资者，凸显对定价看法观点不一。

亚洲多数大型IPO多会先取得基石投资者的支持。基石投资者一般在IPO中约定购买一定数量的股票，且同意一定时间的锁定期。在设定指导价格区间之前，他们就要进行约定，但会对可能的估值进行非正式讨论。

规模庞大的上市交易中不见基石投资者的身影，这点非同寻常，但并非没有先例。周大福珠宝集团有限公司(1929.HK)和普拉达(1913.HK)都在缺少基石投资者的情况下成功上市，而万洲也勇往直前，争取那些愿意在上市时大举买进的“锚定投资者”。

不过，此IPO案的工作人员表示，全球股市在经历了一段长时间的牛市后回落，新上市交易开始陷入困境，使得锚定投资者畏手畏脚。

根据汤森路透的数据，4月上市的25家企业中有逾半数的定价都低于预期区间，这个比例为1998年6月以来第二高。

“其中一些交易的价格在挂牌后下跌了逾10%。这正好吓住了那些想把资金再投到IPO上的人们，”辉立证券企业融资主管JasperChan称。

更糟的是，招股说明书显示万洲执行董事万隆、以及敲定Smithfield并购事务并购部门主管获得合计6亿美元股票奖励，令外界对其公司治理产生疑问。

承销团队数量创纪录之最，带来了协同问题，也给基金经理带来了困惑。由于这么多承销银行分食手续费，这也导致其缺乏努力推销诱因。

“能够分到的馅饼那么少，真的能激发银行的积极性吗？”EY的Pogson称。(完)

(编译 李春喜/郑茵/李爽/许娜；审校 张明钧/田建华)

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