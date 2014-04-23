《热点透视》万洲国际削减IPO规模看似依旧不诱人

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Una Galani 编译 王冠中

路透香港4月23日 -万洲国际虽削减首次公开发行(IPO)规模，但看起来仍不怎么诱人。根据知情消息人士，这家中国猪肉生产商将其香港发股筹资计划规模下调至最低13亿美元，远不如原先预定的至少30亿美元。但万洲国际不愿接受较低的价格，意味着其IPO依旧难以推销。

原名“双汇国际”的万洲维持原订计划，以每股8-11.75港元的参考价格区间发行新股。根据路透热点透视的分析，即使是定价在区间低端，也将让其美国业务Smithfield估值比不到八个月前的收购价71亿美元高出21%。

况且万洲当时收购Smithfield支付的价格已是溢价31%的水准。纳入美国业务后的万洲声称，可以透过销售更多低价美国猪肉给中国消费者而创造更高的公司价值。但大型机构投资人显然不愿意付钱买尚未见到的价值。

比较好的计划会是，万洲维持原本的发行规模，但降低价格。这可以让该公司筹得较多的资金，偿付收购Smithfield带来的71亿美元净债务的一部分。

然而，在香港上市的公司调整IPO价格区间的做法是很罕见的，而且会延后IPO的时间。另一个选项是，延后上市，直到收购Smithfield带来的综效显现，但这会让万洲的债务负担延长。

以原本的价格区间削减发股规模，并不能消除对于万洲估值的疑虑，也对降低其杠杆没什么帮助。这也可能造成股票泛滥的情况：合计持股40.5%的中国私募股权公司鼎晖投资和新天域资本，将不在IPO中出售股票。这肯定在上市后拖累万洲的股价。维持价格区间的决定，可能万洲面临难堪的局面。(完)

(译文审校 张明钧)

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