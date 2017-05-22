万洲国际遭鼎晖投资减持63亿港元股份 盘初一度跌3%

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透香港5月22日 - 全球最大猪肉食品公司--万洲国际(0288.HK)遭主要股东中国私募股权公司鼎晖投资（CDH）减持63亿港元的股份，周一盘初一度跌3%。
据周日晚间公告，鼎晖拟配售万洲国际约8.84亿股及向潜在承让人分派最多约7,866万股股份，价格均为每股6.55港元，较上周五收市价折让5.9%。交易完成后，鼎晖在万洲国际的持股比例将由9.27%下降至2.71%。
万洲国际表示，“董事会预期，配售及潜在分派将不会对集团业务或营运造成重大影响。
而鼎晖承诺，自上周五起直至今年11月23日止期间，未经配售代理事先书面同意，将不会直接或间接出售任何万洲国际的股份。
拥有中国“双汇”以及美国“Smithfield”品牌的万洲国际于2014年在香港IPO（首次公开发售）上市，持股近25%的鼎晖于上市后逐步减持万洲国际的股份。
据联交所资料显示，万洲国际最大股东兴泰集团及第二大股东万隆与王梅香的持股比例分别为36%及约19%。
该股周一早盘初段一度跌3%，低探6.75港元。香港时间10:36，跌2.3%，报6.8港元；大市恒生指数.HSI则升0.94%。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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