万洲国际推迟香港IPO计划 因市场需求乏力

独家：中国国开行或为复星国际财团入股极地黄金融资--知情人
路透莫斯科/香港4月19日 - 两名了解交易磋商情况的知情人士对路透表示，中国国家开发银行考虑为一个寻求入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)的中国财团提供融资。
路透香港4月29日 -熟悉情况的消息人士周二表示，全球最大猪肉生产商万洲国际推迟赴港首次公开发行(IPO)。此举表明，尽管已经缩减了IPO规模和估值，但需求依然疲弱。
不愿具名的消息人士补充称，万洲国际未给出新的IPO时间表。
万洲国际公司高层对消息暂未置评。
万洲国际上周决定发售股数降至12.99亿股新股。招股价区间为每股8-11.25港元。调整后的估值最高为146.1亿港元(19亿美元)。公司原拟最多募集资金410亿港元（约53亿美元）(完)
(编译 洪曦; 审校 张涛)
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