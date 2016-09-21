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时事要闻 | 2016年 9月 21日 星期三 08:17 BJT

白宫称纽约袭击事件看来为恐怖行动

路透纽约9月20日 - 美国白宫周二表示，周末的纽约和新泽西爆炸袭击看起来是恐怖袭击。

“这看起来确实是恐怖主义行动，”美国白宫发言人欧内斯特(Josh Earnest)在纽约市一次新闻简报会上表示。(完)

(编译 王颖；审校 张明钧)

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