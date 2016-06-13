独家：香港九龙仓拟售电信业务 有望收入逾10亿美元--消息

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透香港6月13日 - 据知情消息人士透露，香港富豪吴光正拥有的九龙仓集团(0004.HK)计划出售旗下电信业务，交易价值有望超过10亿美元。现已邀请十几家潜在买家提交报价，其中既有中资保险巨头，也有西方收购企业。
他们告诉路透，KKR & Co (KKR.N)、CVC Capital和TPG资本都在受邀之列，第一轮竞标定于6月底进行。
其中一位消息人士称，其他受邀报价方包括中国保险商安邦保险、中国平安(601318.SS)以及收购型技术综合企业清华紫光等。
九龙仓、安邦、清华紫光、KKR、TPG和CVC管理人士均拒绝置评，而中国平安未回应路透的置评请求。
由于出售过程保密，知情消息人士拒绝具名。(完)
(编译 刘秀红；审校 张涛)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。