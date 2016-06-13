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国际财经 | 2016年 6月 13日 星期一 15:45 BJT

独家：香港九龙仓拟售电信业务 有望收入逾10亿美元--消息

路透香港6月13日 - 据知情消息人士透露，香港富豪吴光正拥有的九龙仓集团(0004.HK)计划出售旗下电信业务，交易价值有望超过10亿美元。现已邀请十几家潜在买家提交报价，其中既有中资保险巨头，也有西方收购企业。

他们告诉路透，KKR & Co (KKR.N)、CVC Capital和TPG资本都在受邀之列，第一轮竞标定于6月底进行。

其中一位消息人士称，其他受邀报价方包括中国保险商安邦保险、中国平安(601318.SS)以及收购型技术综合企业清华紫光等。

九龙仓、安邦、清华紫光、KKR、TPG和CVC管理人士均拒绝置评，而中国平安未回应路透的置评请求。

由于出售过程保密，知情消息人士拒绝具名。(完)

(编译 刘秀红；审校 张涛)

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