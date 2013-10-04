美国如果债务违约将会怎样？

2013年1月9日，在首尔拍摄的美元照片。 REUTERS/Lee Jae-Won

路透华盛顿10月4日 - 如果美国国会未能上调政府举债上限，没人能确切地知道美国何时将债务违约。不过根据过去的情况，可以想象一下债务违约将如何展开。

即便是美国财政部，也不知道10月17日之后每天能有多少税收收入，美国料将在这天触及16.7万亿(兆)美元的债务上限。政府官员也预料不到确切支出将是多少，比如那一周会有多少人申请失业救济。

我们通过观察财政部去年同期的每日银行收支，可以推算一下美国政府最快从什么时候会耗尽现金。

以下是基于2012年10月和11月财政部每日收支情况，推算出的债务违约发展时间表。

**10月17日**

财政部用尽了所有能让资金低于举债上限的工具，而且不再能增加国家债务。财政部预计到那时，手头仍有约300亿美元现金。那天会有约67.5亿美元税收收入到账，但却要支付109亿美元的社保退休金。那天结束的时候，财政部持有的现金会降低至275亿美元。

10月18-29日

财政部的现金储备下降得很快，每0.7美元的收入却要应对1美元的支出，而且又不能发行新的债券弥补缺口。

这种状况会在10月22日得到短暂缓解，当天美国政府的收支相抵后多入账35亿美元。

不过收入增长很快就将消耗殆尽。10月24日是特别困难的一天，财政部要给国防承包商支付18亿美元、向医保项目下为老年人治病的医生和医院支付22亿美元，而且还要向社保支付111亿美元，而当天的税收和其他收入仅仅入账96亿美元。

还有一个不确定因素就是，财政部可能失去债券市场的信任。

虽然政府不能增发债券，但法律上却可以将到期债务展期。投资者每周可以兑现价值大约1,000亿美元的公债，但可以选择再投资。如果对债务违约的恐惧使投资者不愿再投资新发债券，财政部的财务状况可能在一夜之间崩溃。

“这实在很难预料，”Bipartisan Policy Center的分析师Brian Collins表示。该机构帮助路透进行了上述推算。“这与引发(银行)挤兑和信贷市场冻结的因素一样。”

**10月30日**

发生违约。这天，政府要支付所有帐单还短少70亿美元。

所以，哪些人收不到钱？

根据奥巴马政府的说法，一视同仁，大家都收不到。

财政部说了，它没办法挑选该先支付给哪些人。据财政部2012年监督人报告，上次在2011年政府面临这种情况时，他们计划等到国库足以支付一整天需付帐单，才要实际付款。

所以这将意味着所有人的款项都将延后：包括欠地方学校6.8亿美元、社会福利金5.53亿美元，和国防承包商9.72亿美元。

一些依赖政府作为主要客户的企业将受到沉重打击。“如果你是洛克希德马丁(Lockheed Martin)...这将关系重大。”美国商会的主要游说人员Bruce Josten说。

随着违约仍在持续，付款耽搁的时间愈来愈久，几天内，经济就少掉数以十亿美元计的金额。

**10月31日**

到了万圣节这一天，事态真的令人毛骨悚然起来，这天将有一笔60亿美元的债券付息。

美国公债是全球金融系统的基石，被视为零风险投资，影响层面涵盖各种退休投资组合到中国出口拉动型经济等方方面面。

如果不能按时付息，将撼动这一根基。由于还款记录良好，美国目前公债利率处于世界最低行列；因此美国借款成本几乎肯定会增加。股市可能暴跌，不安的消费者可能减少支出，进一步拖累经济。

对于财政部而言，这才是真正艰难抉择的开端。政府要向中国的美债持有人付息，还是向驻阿富汗美军发放军饷？奥巴马政府说没有办法决定付款的优先顺序，但分析师认为美国政府会至少试试看。

“比起错过其他付款，不按时付息大概是更糟糕的违约情况，”Collins称。

11月1日

到这个时候，美国就陷入一个真正的未知领域了。

理论上美国的债券持有人不会受到任何损失，因为其税收用来支付利息绰绰有余，而且财政部是透过另一套独立体系偿还债权人，不是仰赖其他政府拨款管道。

但这意味着其他人可能需等待更长久的时间，才能拿到该拿的钱。美国军队或无法及时支付，同时仰赖社会保障体系的老年人，可能连购买日常用品都成问题。

另一方面，如果财政部无法在万圣节支付利息，而且政府也无解决危机的迹象，则美国的主权债信誉就可能遭殃。那么包括美元、银行业在亚洲的贷款、伊利诺州农产品保险成本在内，所有金融工具的价值都会被打上问号。

“违约是史无前例的，有可能造成一场大灾难，”财政部周四在报告中说。“负面的溢出效应可能遍及整个世界。”(完)

(编译 杜明霞/李春喜/石冠兰/张若琪/李婷仪 审校 蔡美珍/高琦/侯向明)

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