WhatsApp是何方神圣？竟吸引Facebook斥巨资收购

路透纽约2月20日 - WhatsApp究竟是干什么的？

这个在线沟通平台受到年轻用户青睐已经有好几年时间，在国际上也有一些用户。但更多人知道它的名字，却是在周三Facebook(FB.O)宣布以190亿美元收购它时。

WhatsApp是一款手机和移动设备应用软件，用户可以用来发文字、视频和图片信息。该公司的数据显示，目前每月有4.5亿人在使用WhatsApp，比Twitter还多出约2亿。

最让Facebook动心的是，它每天新增用户数达到100万。

WhatsApp可以在各类手机上兼容，不受国界限制，而且没有广告。与手机短信不同的是，WhatsApp不按信息条数收费，发送跨国信息也不收费，这使其在美国以外地区很受欢迎。WhatsApp每年收取99美分费用，而且第一年免费。

客户只需下载WhatsApp软件，输入手机号码，再输入短信发送的验证码后即可使用。

虽然WhatsApp对信息加密，不把信息储存在其电脑上，这消除了一些隐私方面的顾虑。但该软件让新用户允许其访问通讯录，又引发另一方面的隐私问题。

WhatsApp的竞争对手包括日本Rakuten(4755.T)的Viber、韩国Naver Corp's(035420.KS)的Line，以及中国腾讯控股(0700.HK)的微信(WeChat)。这些都是年轻人喜欢的应用，而近年Facebook的年轻用户正在流失，这可能是促使Facebook进行收购的部分原因。

孩童也许很喜欢互发信息，但并非所有的父母都喜欢。因为监控移动设备发送信息比监控Facebook难得多，这又制造了一些新的担忧。

WhatsApp和Facebook均表示，交易完成后WhatsApp将保持其独立性。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

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