WhatsApp：以创始人东欧成长经历为鉴成功的企业

《路透晚报》--4月26日
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路透旧金山2月19日（记者 Sarah McBride） -WhatsApp成长在硅谷，但其内在基因却来自创始人在东欧的成长经历。
WhatsApp提供即时通讯服务，如今已发展成一家实力不容小觑的企业，旗下拥有用户达4.5亿。根据周三宣布的一项交易，该公司被Facebook斥资190亿美元收购。
WhatsApp创始人兼执行长简·库姆（Jan Koum）现年37岁，基本上是在乌克兰长大的，少年时期移民到美国加利福尼亚州的山景城。
与科技巨头比尔·盖茨和马克·扎克伯格一样，库姆也有从大学辍学的经历，不过他是从圣荷西州立大学中途辍学的，而不是哈佛大学。
据Sequoia Capital合伙人Jim Goetz称，库姆在东欧的成长经历，是他创办WhatsApp的关键。Sequoia Capital曾支持过WhatsApp。
Goetz在一篇博客中写道，WhatsApp不会收集用户姓名、性别、年龄等个人信息，通讯信息一经发出便立即从服务器删除，与谷歌(GOOG.O)和Facebook等公司要求用户提供详细个人信息的做法不同。
“在一个有秘密警察的共产主义国家的成长经历，让库姆形成了果断的逆向行事方式，”Goetz写道。“库姆的童年经历，让他珍视在不被监听或窃听的情况下进行交流。”
库姆去年写过一篇关于伊朗和土库曼斯坦屏蔽WhatsApp的帖文，他在文章明确地表达了自己的观点。
“当政府插手时，消费者和沟通自由便会遭殃，”他写道。
他还视广告为“霸王”行为。
“当广告参与进来时，用户就是产品，”库姆在2012年的一篇博客中写道，他还指责其它公司收集个人数据的做法。同年，他在推文中引述了歌星Kanye West的歌词：“你觉得自己自由，其实却是金钱的奴隶”。
随着乌克兰局势升级，库姆上月贴出乌克兰抗议者的照片，并发出推文“为和平快速解决危机祈祷 #自由乌克兰#”。
他还曾对美国发出过赞誉之声。“WhatsApp Messenger属于美国，”他去年的一篇推文中写道，“这里是自由之地与勇敢之国。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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