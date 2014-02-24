WhatsApp第二季将添加语音通话功能--执行长

路透巴塞罗那2月24日 - 全球最大讯息服务公司WhatsApp的执行长Jan Koum称，该公司将于今年第二季在产品中添加语音通话功能，几天前Facebook以190亿美元收购WhatsApp，震惊业界。

“人们应能够随时随地保持联系，并负担得起相关费用，这种使命感激励着我们。我们的目标是全球范围内的每一部手机都装上我们的产品，”Koum周一在巴塞罗那的全球移动大会上表示。

Koum还宣布与KPN旗下E-Plus(KPN.AS)建立合伙关系，将在德国推出WhatsApp品牌的移动服务。“我们正在与运营商建立市场，给终端用户提供价值服务，”他说。(完)

(编译 王翔琼；审校 郑茵)

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