WhatsApp第二季将添加语音通话功能--执行长

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透巴塞罗那2月24日 - 全球最大讯息服务公司WhatsApp的执行长Jan Koum称，该公司将于今年第二季在产品中添加语音通话功能，几天前Facebook以190亿美元收购WhatsApp，震惊业界。
“人们应能够随时随地保持联系，并负担得起相关费用，这种使命感激励着我们。我们的目标是全球范围内的每一部手机都装上我们的产品，”Koum周一在巴塞罗那的全球移动大会上表示。
Koum还宣布与KPN旗下E-Plus(KPN.AS)建立合伙关系，将在德国推出WhatsApp品牌的移动服务。“我们正在与运营商建立市场，给终端用户提供价值服务，”他说。(完)
(编译 王翔琼；审校 郑茵)
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