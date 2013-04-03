中粮不满加拿大春麦品质 或增加进口美国小麦

路透加拿大马尼托巴省4月2日 - 加拿大农产品业内人士称，中国中粮集团抱怨加拿大一些春小麦船货烘培效果差，并表示可能考虑转而进口更多美国小麦。

加拿大国际谷物研究所（CIGI）负责人盖迪斯（Earl Geddes）透露，中粮上月与访华的CIGI代表团会面时，对加拿大一些小麦船货的面筋强度表示关切。

盖迪斯周二在加拿大谷物协会会议上称，中粮官员当时对CIGI代表团表示，如果前述问题得不到解决，可能增加进口美国的深北春麦（DNS），减少进口加拿大西红春 麦（CWRS）。

CIGI是非营利组织，由产业、农户和加拿大政府资助，为加拿大农作物的买家提供支持。

加拿大是世界最大的春麦出口国，向来以优质而受到买家推崇。中国是全球第二大小麦生产国，但也进口加拿大春麦用作烘培面粉。

面筋蛋白对于在烘培过程中保持烘培产品的形状非常重要。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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