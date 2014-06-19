全球农业：欧盟将超越美国，成为全球最大的小麦出口方

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦/芝加哥6月18日 - 欧盟可能在下个年度超越美国，成为全球最大的小麦出口方，因运费高昂帮助欧盟供应商加强对中东等邻近市场的控制力，并提高在亚洲市场的销售。
运费上涨打击了美国对埃及等小麦进口国的销售，埃及是全球最大的小麦买家。而美国对另一个小麦购买国--伊朗的出口，则受到政治紧张局势的影响。
欧盟、乌克兰和俄罗斯，目前在以往那些依赖美国小麦的很多市场中占据主导。
“伊朗和美国之间长期的政治摩擦，意味着伊朗不到迫不得已不会购买美国小麦，德国和欧盟的小麦出口将因此获益，”欧洲一贸易商表示。
美国农业部预计，美国2014/15年度小麦出口总量将为2,520万吨，为五年最低水平。并预计欧盟出口量达到2,800万吨，是继2013/14年度录得创纪录的3,000万吨之后，纪录第二高水准。
美国小麦出口自从1980年代初达到逾4,800万吨的峰值后，一直长期走低。美国农民对小麦的青睐程度降低，部分因为针对玉米和大豆的生物技术取得进步。
相比而言，欧盟在小麦市场崛起，因为除了传统主要小麦供应国法国和德国之外，还加入了罗马尼亚这个生力军。
2013/14年度，罗马尼亚成为埃及的主要小麦供应国，而且地理位置优越，便于下个年度向土耳其等国家提供小麦。土耳其小麦因干旱而受损。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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