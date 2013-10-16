2013/14年度中国可能进口300-500万吨小麦--中粮集团总裁

专访：中国债转股非压降不良“万金油” AMC可担银企桥梁--长城资产
路透北京4月12日 - 中国市场化债转股一推出便成为商业银行应对资产质量下行利器。但国内四大资产管理公司（AMC）之一的长城资产副总裁周礼耀认为，债转股非解决不良资产“万金油”，在此之上还需嫁接资产重组等技术手段才能真正盘活企业，而AMC可起到连接银行与企业的桥梁作用。
路透北京10月16日 - 中粮集团总裁于旭波周三表示，当前市场年度中国可能进口300-500万吨小麦。
这一数字较其他预期低很多。由于作物受灾，海外交易商和分析师预计，2013/14年度中国小麦进口规模可能高达1,000万吨。(完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
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路透北京4月12日 - 中国市场化债转股一推出便成为商业银行应对资产质量下行利器。但国内四大资产管理公司（AMC）之一的长城资产副总裁周礼耀认为，债转股非解决不良资产“万金油”，在此之上还需嫁接资产重组等技术手段才能真正盘活企业，而AMC可起到连接银行与企业的桥梁作用。
路透香港4月12日 - 新加坡华侨银行周三称，分别与上海银行及上实贸易集团签订合作协议，进一步加强与中资银行的合作及深化与中国国有企业的关系。
路透北京4月12日 - 中国国家发展改革委员会称，日前将郑州市、重庆市、长春市、龙岩市纳入中欧区域政策合作案例地区，这是继广州开发区、天津、成都、武汉、汕头等五个地区之后新增的案例地区。