2013/14年度中国可能进口300-500万吨小麦--中粮集团总裁

专访：中国债转股非压降不良“万金油” AMC可担银企桥梁--长城资产

路透北京4月12日 - 中国市场化债转股一推出便成为商业银行应对资产质量下行利器。但国内四大资产管理公司（AMC）之一的长城资产副总裁周礼耀认为，债转股非解决不良资产“万金油”，在此之上还需嫁接资产重组等技术手段才能真正盘活企业，而AMC可起到连接银行与企业的桥梁作用。