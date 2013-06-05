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货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 10:28 BJT

美韩贸易：韩国对从美国俄勒冈州进口的小麦和面粉检测中未发现转基因品种

路透首尔6月5日 - 韩国政府周三表示，在对从美国俄勒冈州进口的小麦和面粉检测中，未发现转基因品种。

韩国制粉业者上周暂停进口美国小麦，因此前有报导称在俄勒冈州的农田里发现未获批准的转基因品种小麦。

韩国周一对进口自美国俄勒冈州的小麦进行了初步测试，结果未发现转基因小麦。

未能立即联系上韩国面粉加工行业协会(The Korean Flour Mills Industry Association)予以回应。(完) (编译 王丽鑫； 审校 石冠兰)
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