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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 11:33 BJT

美韩贸易：韩国制粉业者证实将重启进口美国白色小麦

路透首尔7月5日 - 韩国一家贸易机构周五发布声明称，制粉业者将解除暂停进口美国白色小麦的禁令，证实周四韩国将重启美国小麦进口的报导，因其对进口小麦的检验中未发现转基因(基因改造)品种。

消息人士周四向路透表示，韩国制粉业者最早将于下周解除暂停进口美国白色小麦的禁令。周五的声明中未明确表示何时重启进口。

韩国与日本为亚洲最大的小麦进口国。两国5月时暂停从美国进口白色小麦，因俄勒冈州发现种植有未经批准的转基因小麦。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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