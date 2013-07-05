美韩贸易：韩国制粉业者证实将重启进口美国白色小麦

路透首尔7月5日 - 韩国一家贸易机构周五发布声明称，制粉业者将解除暂停进口美国白色小麦的禁令，证实周四韩国将重启美国小麦进口的报导，因其对进口小麦的检验中未发现转基因(基因改造)品种。

消息人士周四向路透表示，韩国制粉业者最早将于下周解除暂停进口美国白色小麦的禁令。周五的声明中未明确表示何时重启进口。