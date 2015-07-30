美国农业：北达科他州春麦收成预估值料创1994年来第二高--巡查团

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透北达科他州魔鬼湖7月29日 - Wheat Quality Council作物巡查团周三在进行年度作物巡查期间表示，北达科他州西北部和中部春麦收成预估值料不如上一年强劲，但仍至少将创1994年来第二高位。
巡查团在巡查第二天估计，其在该地区巡查的160个硬红春麦种植区的平均收成料为每英亩47.3蒲式耳。巡查团正在进行为期三天的巡查。
该数字是1994年以来第二高的巡查第二天预估值，仅次于2014年同期预估为每英亩48.4蒲式耳。
美国农业部预计，2015年北达科他州春麦收成为每英亩48蒲式耳，刷新2014年创下的纪录水准47.5蒲式耳。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。