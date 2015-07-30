美国农业：北达科他州春麦收成预估值料创1994年来第二高--巡查团

路透北达科他州魔鬼湖7月29日 - Wheat Quality Council作物巡查团周三在进行年度作物巡查期间表示，北达科他州西北部和中部春麦收成预估值料不如上一年强劲，但仍至少将创1994年来第二高位。

巡查团在巡查第二天估计，其在该地区巡查的160个硬红春麦种植区的平均收成料为每英亩47.3蒲式耳。巡查团正在进行为期三天的巡查。

该数字是1994年以来第二高的巡查第二天预估值，仅次于2014年同期预估为每英亩48.4蒲式耳。

美国农业部预计，2015年北达科他州春麦收成为每英亩48蒲式耳，刷新2014年创下的纪录水准47.5蒲式耳。(完)