市场热谈：万洲国际IPO庞大承销队伍让投资者不知所措

万洲国际将在香港上市，图为其举办的投资午宴一景，2014年4月10日摄于香港。 REUTERS/Bobby Yip

* 万洲国际在香港IPO的承销银行达到29家之多

* 此次IPO计划最多筹资53亿美元

* 将于4月22日进行定价，并于4月30日挂牌

路透香港4月21日 -全球最大的猪肉食品企业--万洲国际有限公司已聘请29家银行，负责该公司在香港首次公开发行(IPO)的承销事宜，希望藉此在市况波动的环境下获得更好的发行定价。但这些承销商未创造轰动，就先制造了困惑。

万洲国际将于本周进行招股定价。是次集资所得款项将主要用于偿还银团贷款，而那些贷款是该公司去年以49亿美元收购美国猪肉加工企业--史密斯菲尔德时获得的。

万洲国际设定招股价为每股8-11.25港元。这样宽泛的定价指导区间折射出市况不稳。今年迄今，香港股市的波动范围在下跌7%至上涨7%。

为尽可能多地吸引投资者，万洲国际安排了29家承销商，数量创纪录之最，但这一策略似乎产生了事与愿违的效果。一些基金经理人表示，承销银行数量过多，提供的咨询建议在水平和深度上都各不相同。

“我接到不同银行打来的电话，谈的都是同一桩交易，”一位香港的对冲基金经理人说。他不愿具名，以免与簿记管理人把关系搞僵。“我是把新股认购单发给一家还是发给八家？这是我至今还未下单的原因之一。我不确定现在应该怎么办。”

招股企业有时候会选择一大批承销商，因为他们与某些银行有长期业务关系，或者为了以前的交易而回报银行。

那些银团此前向万洲国际提供40亿美元资金，收购史密斯菲尔德，其中包括法国农业信贷集团、星展银行、Natixis、渣打银行和荷兰合作银行(Rabobank)。这五家银行都受聘担任此次万洲国际IPO的簿记行。万洲国际原名“双汇国际”。

一份电邮要求就其聘雇29家簿记行的原因置评，万洲国际在回覆时表示，该公司之前在运营中得到许多金融机构的鼎力支持，这些银行的资源及持续的支持将有助于其IPO取得成功。

亚洲的交易通常也有聘雇较多承销商的倾向。

中国保险商人保集团(1339.HK)2012年在17家银行的帮助下通过IPO筹资31亿美元。中国银河证券(6881.HK)去年11亿美元的IPO聘请了21家银行，在香港创下聘请承销商数量之最。

相比之下，巴西保险商BB Seguridade Participacoes SA(BBSE3.SA)去年57亿美元的IPO只请了八家联合簿记行。据其招股书，该交易费用约为5,700万美元。

**混乱局面**

承销团队非比寻常的强大阵容近年来已经成为一种趋势，在市场艰难的情况下尤其明显。

庞大的承销团队可以接触到更广泛的投资者，从而增加成功的机率。但由于各银行都设法超越对手，所以这种策略反变得效力不彰。万洲国际簿记行将累计收费近8,000万美元。

人保集团和中国银河证券的定价均接近各自指导区间低端。两者股价自上市后已分别跌去10.3%和5.1%。

消息人士称，万洲国际试图避免簿记行之间可能产生的混乱和冲突，因此只委托了四家银行担任“活跃”簿记行来负责账务，分别是中银国际、高盛(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)和瑞银UBSN.VX。此举在亚洲IPO中实属罕见。

一名参与IPO的银行人士称，负责就万洲国际撰写研究报告的12家银行获准致电潜在投资者推销此宗IPO，而其余“则被告知静静等待，甚至不要拿起电话，”这名银行人士无权就此事公开讲话。

有些银行显然没有听取该公司要求他们按兵不动的建议。

“这的确激怒了投资者，让他们不想做交易了，因为在某些时候，打扰他们的人实在太多了，”另一名参与本案的银行人士表示。

IPO本身预计不会有风险，这宗交易为投资者提供了一个购买中国猪肉需求题材的机会。了解交易的消息人士透露，股票将按计划在4月22日定价。

这将是食品饮料行业规模第二大的IPO，仅次于2001年6月卡夫食品87亿美元的上市案。

万洲国际定于4月30日在香港证交所挂牌上市。

以下是参与本案的银行名单及各自职责：

联合保荐行、联席全球协调行和联席簿记行：

中银国际

中信证券*

星展集团控股

高盛

摩根士丹利

渣打

瑞银

联席全球协调行和联席簿记行：

美银美林

巴克莱银行

中国国际金融有限公司(CICC)

中信里昂证券(CLSA)*

瑞士信贷

德意志银行

工银国际

摩根大通

荷兰合作银行

联席簿记行：

农银国际

交银国际

建银国际

中国招商证券

花旗集团

招银国际

法国农业信贷银行

大和资本市场

国信证券

海通国际证券有限公司

汇丰

Jefferies

Natixis

野村国际

注：*CLSA是中信证券的全资子公司。(完)

(编译 郑茵/李爽/王翔琼；审校 张若琪/徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。