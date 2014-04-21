市场热谈：万洲国际IPO庞大承销队伍让投资者不知所措

《路透早报》--4月22日
--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
* 万洲国际在香港IPO的承销银行达到29家之多
* 此次IPO计划最多筹资53亿美元
* 将于4月22日进行定价，并于4月30日挂牌
路透香港4月21日 -全球最大的猪肉食品企业--万洲国际有限公司已聘请29家银行，负责该公司在香港首次公开发行(IPO)的承销事宜，希望藉此在市况波动的环境下获得更好的发行定价。但这些承销商未创造轰动，就先制造了困惑。
万洲国际将于本周进行招股定价。是次集资所得款项将主要用于偿还银团贷款，而那些贷款是该公司去年以49亿美元收购美国猪肉加工企业--史密斯菲尔德时获得的。
万洲国际设定招股价为每股8-11.25港元。这样宽泛的定价指导区间折射出市况不稳。今年迄今，香港股市的波动范围在下跌7%至上涨7%。
为尽可能多地吸引投资者，万洲国际安排了29家承销商，数量创纪录之最，但这一策略似乎产生了事与愿违的效果。一些基金经理人表示，承销银行数量过多，提供的咨询建议在水平和深度上都各不相同。
“我接到不同银行打来的电话，谈的都是同一桩交易，”一位香港的对冲基金经理人说。他不愿具名，以免与簿记管理人把关系搞僵。“我是把新股认购单发给一家还是发给八家？这是我至今还未下单的原因之一。我不确定现在应该怎么办。”
招股企业有时候会选择一大批承销商，因为他们与某些银行有长期业务关系，或者为了以前的交易而回报银行。
那些银团此前向万洲国际提供40亿美元资金，收购史密斯菲尔德，其中包括法国农业信贷集团、星展银行、Natixis、渣打银行和荷兰合作银行(Rabobank)。这五家银行都受聘担任此次万洲国际IPO的簿记行。万洲国际原名“双汇国际”。
一份电邮要求就其聘雇29家簿记行的原因置评，万洲国际在回覆时表示，该公司之前在运营中得到许多金融机构的鼎力支持，这些银行的资源及持续的支持将有助于其IPO取得成功。
亚洲的交易通常也有聘雇较多承销商的倾向。
中国保险商人保集团(1339.HK)2012年在17家银行的帮助下通过IPO筹资31亿美元。中国银河证券(6881.HK)去年11亿美元的IPO聘请了21家银行，在香港创下聘请承销商数量之最。
相比之下，巴西保险商BB Seguridade Participacoes SA(BBSE3.SA)去年57亿美元的IPO只请了八家联合簿记行。据其招股书，该交易费用约为5,700万美元。
**混乱局面**
承销团队非比寻常的强大阵容近年来已经成为一种趋势，在市场艰难的情况下尤其明显。
庞大的承销团队可以接触到更广泛的投资者，从而增加成功的机率。但由于各银行都设法超越对手，所以这种策略反变得效力不彰。万洲国际簿记行将累计收费近8,000万美元。
人保集团和中国银河证券的定价均接近各自指导区间低端。两者股价自上市后已分别跌去10.3%和5.1%。
消息人士称，万洲国际试图避免簿记行之间可能产生的混乱和冲突，因此只委托了四家银行担任“活跃”簿记行来负责账务，分别是中银国际、高盛(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)和瑞银UBSN.VX。此举在亚洲IPO中实属罕见。
一名参与IPO的银行人士称，负责就万洲国际撰写研究报告的12家银行获准致电潜在投资者推销此宗IPO，而其余“则被告知静静等待，甚至不要拿起电话，”这名银行人士无权就此事公开讲话。
有些银行显然没有听取该公司要求他们按兵不动的建议。
“这的确激怒了投资者，让他们不想做交易了，因为在某些时候，打扰他们的人实在太多了，”另一名参与本案的银行人士表示。
IPO本身预计不会有风险，这宗交易为投资者提供了一个购买中国猪肉需求题材的机会。了解交易的消息人士透露，股票将按计划在4月22日定价。
这将是食品饮料行业规模第二大的IPO，仅次于2001年6月卡夫食品87亿美元的上市案。
万洲国际定于4月30日在香港证交所挂牌上市。
以下是参与本案的银行名单及各自职责：
联合保荐行、联席全球协调行和联席簿记行：
中银国际
中信证券*
星展集团控股
高盛
摩根士丹利
渣打
瑞银
联席全球协调行和联席簿记行：
美银美林
巴克莱银行
中国国际金融有限公司(CICC)
中信里昂证券(CLSA)*
瑞士信贷
德意志银行
工银国际
摩根大通
荷兰合作银行
联席簿记行：
农银国际
交银国际
建银国际
中国招商证券
花旗集团
招银国际
法国农业信贷银行
大和资本市场
国信证券
海通国际证券有限公司
汇丰
Jefferies
Natixis
野村国际
注：*CLSA是中信证券的全资子公司。(完)
(编译 郑茵/李爽/王翔琼；审校 张若琪/徐文焰)
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--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。