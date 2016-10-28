万洲国际早盘初段跌近9% 再遭主要股东鼎晖投资减持股份

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月28日 - 全球最大猪肉食品公司--万洲国际(0288.HK)周五早盘初段一度跌近9%，因再遭主要股东中国私募股权公司鼎晖投资（CDH）减持股份。
万洲国际早盘一度低探6.18港元的一个月低位。香港时间10:06，该股报6.26港元，跌幅7.81%；大市恒生指数.HSI则跌0.03%。
该公司今早在联交所的公告称，鼎晖周四与配售代理摩根士丹利订立协议出售万洲国际10亿股股份，配售价每股6.25港元，套现62.5亿港元。配售价较周四收市价折让8%。
本次减持后，鼎晖于万洲国际的持股比例由19.77%降至12.94%，继续是主要股东。
不过，鼎晖获摩根士丹利同意于本次配售后三个月将最多约6.97亿股万洲国际的股份分派予鼎晖的若干有限合伙人及/或投资者及其联属人士，如是者鼎晖的持股比例将进一步降至8.18%，且不再为万洲国际的主要股东。
鼎晖为万洲国际上市前股东，该公司于8月通过配售方式减持万洲国际8.8亿股股份，套现逾92.5亿港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。