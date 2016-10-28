万洲国际早盘初段跌近9% 再遭主要股东鼎晖投资减持股份

路透香港10月28日 - 全球最大猪肉食品公司--万洲国际(0288.HK)周五早盘初段一度跌近9%，因再遭主要股东中国私募股权公司鼎晖投资（CDH）减持股份。

万洲国际早盘一度低探6.18港元的一个月低位。香港时间10:06，该股报6.26港元，跌幅7.81%；大市恒生指数.HSI则跌0.03%。

该公司今早在联交所的公告称，鼎晖周四与配售代理摩根士丹利订立协议出售万洲国际10亿股股份，配售价每股6.25港元，套现62.5亿港元。配售价较周四收市价折让8%。

本次减持后，鼎晖于万洲国际的持股比例由19.77%降至12.94%，继续是主要股东。

不过，鼎晖获摩根士丹利同意于本次配售后三个月将最多约6.97亿股万洲国际的股份分派予鼎晖的若干有限合伙人及/或投资者及其联属人士，如是者鼎晖的持股比例将进一步降至8.18%，且不再为万洲国际的主要股东。

鼎晖为万洲国际上市前股东，该公司于8月通过配售方式减持万洲国际8.8亿股股份，套现逾92.5亿港元。（完）

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