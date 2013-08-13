企业并购：惠尔浦将以5.52亿美元收购中国合肥三洋电器公司的51%股权

路透8月13日 - 全球最大家电生产企业惠尔浦 周二表示，将以5.52亿美元收购中国合肥荣事达三洋电器服份有限公司 的51%股权，因惠尔浦希望扩大在亚洲的销售。

合肥三洋在中国有三家生产厂，雇员人数达10,000人。该公司主要生产洗衣机、微波炉和电冰箱。

合肥三洋公布去年净利为4,800万美元，营收为6.36亿美元。

惠尔浦收购合肥三洋的多数股权将帮助前者提振在亚洲的业务。第二季亚洲业务营收仅占惠尔浦总营收47亿美元的5%。

惠尔浦执行长Jeff Fettig在声明中称，“惠尔浦在中国高端电器市场版图广大，此次收购将使公司在新兴中国市场建立、补充与发展业务。”

该公司表示，旗下中国分支首先将透过股权收购协议购入合肥三洋29.51%的股权，余下股权将透过私人配售的形式获得。