企业并购：惠尔浦将以5.52亿美元收购中国合肥三洋电器公司的51%股权

纽约期市：可可期货触及逾一个月低位，白糖期货振荡走低
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。
路透8月13日 - 全球最大家电生产企业惠尔浦 周二表示，将以5.52亿美元收购中国合肥荣事达三洋电器服份有限公司 的51%股权，因惠尔浦希望扩大在亚洲的销售。
合肥三洋在中国有三家生产厂，雇员人数达10,000人。该公司主要生产洗衣机、微波炉和电冰箱。
合肥三洋公布去年净利为4,800万美元，营收为6.36亿美元。
惠尔浦收购合肥三洋的多数股权将帮助前者提振在亚洲的业务。第二季亚洲业务营收仅占惠尔浦总营收47亿美元的5%。
惠尔浦执行长Jeff Fettig在声明中称，“惠尔浦在中国高端电器市场版图广大，此次收购将使公司在新兴中国市场建立、补充与发展业务。”
该公司表示，旗下中国分支首先将透过股权收购协议购入合肥三洋29.51%的股权，余下股权将透过私人配售的形式获得。
如果惠尔浦中国分公司不能完成该交易，将不得不支付2,000万美元分手费。(完)
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。
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