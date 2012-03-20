美国惠而浦联手苏宁电器扩大中国区销售

中国重要财经新闻一周回顾
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
路透纽约3月19日电---全球最大家电制造商--美国惠而浦(Whirlpool)(WHR.N)联手中国零售商苏宁电器(002024.SZ),以扩大其在这一重要新兴市场的分销网络和促进销售.
此番结盟将让惠而浦产品"优先进入"苏宁在中国的1,700家卖场,帮助惠而浦接触到中国小型城市的顾客.
根据协议,苏宁还将独家销售惠而浦的部分产品.两家公司计划分享供应链资源以削减成本.
惠而浦公司国际部总裁Michael Todman在周一发表的声明称,"此次战略联盟表明我们对中国市场的强烈承诺."
惠而浦称,期望未来几年中国销售额达到10亿美元.该公司2011年全球销售额约为190亿美元.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
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