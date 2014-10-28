版本:
中国
时事要闻 | 2014年 10月 28日 星期二 15:57 BJT

中国最高检发布新规 将依法保护举报人

路透北京10月28日 - 中国最高人民检察院近日印发新修订的举报工作规定，实名举报人将依法获得保护。

最高检在网站上发布声明称，修订后的《举报工作规定》首次明确了举报人享有的具体权利。

“《举报工作规定》要求人民检察院受理实名举报后，应当对举报风险进行评估，必要时应当制定举报人保护预案，预防和处置打击报复实名举报人的行为。”声明称。

最高检还承诺迅速对举报做出答复。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐