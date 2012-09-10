白宫将向国会递交强制紧缩计划方案

路透空军一号9月7日电---奥巴马政府计划在下周稍晚向国会递交包含强制紧缩计划细节的报告,应对国会领导人无法在年末达成减赤协议的情况.

白宫发言人Jay Carney在空军一号上向记者表示,政府公布紧缩细节的时间要晚于预期.据8月7日签署的法案规定,美国总统奥巴马有30天时间向国会说明如何自动削减数以十亿美元计的支出.

"由於需要时间来解决在准备报告中遇到的复杂问题,政府将在下周稍晚向国会递交该报告,"Carney说.(完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

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