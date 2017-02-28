白宫预算主管认为联邦债务上限问题并非迫在眉睫

路透华盛顿2月27日 - 白宫预算主管Mick Mulvaney周一称，他预计联邦政府暂停债务上限的期限在3月15日结束后，美国财长会使用特别现金管理措施。

“真正做决定的是财长，我预计他会像所有前任那样、至少会像我所熟悉的所有那些人一样、运用这些手段来延长债务期限，”Mulvaney在接受福克斯新闻(Fox News)采访时称。

“但我们‘肯定’会在8月份国会休会期之前处理该问题，”他说。

美国是为数不多的几个需要通过立法批准一定期限内提高联邦政府举债上限的国家之一。2015年美国国会没有设定具体的美元债务上限，而是简单规定暂停债务上限的生效，直至今年3月15日，以便让正常举债活动继续进行。

到那一天时，债务上限将会根据当时的未偿还债务总体水平重置，但确定新的债务上限，或是按照原来的做法，都需要得到国会批准。根据财政部数据，截止2月23日，联邦政府债务总额约为19.88万亿美元。

但分析师预计，即便国会方面没有任何行动，财政部在3月15日之后的数月里还是能够继续借钱并避免债务违约，因为财政部会采用特别现金管理措施。

以往财政部通过暂停向联邦雇员养老金进行投资等手段，可以避免现金储备用尽。

虽然这些手段被称为“特别措施”，但却是财政部在债务上限争议期间惯常的做法。(完)