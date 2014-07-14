白宫将2014财年美国赤字预估下调至5830亿美元（更新版）

德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
(新增细节)
路透华盛顿7月11日 - 美国白宫周五将2014财年预算赤字预估下调660亿美元，至5,830亿美元，因经济状况改善。
“赤字缩减逾半，以二战以来最快的速度持续下降，而且还将继续减少，”白宫代理预算主管Brian Deese在声明中称。
尽管赤字降低，共和党派和分析师却对长期的高债务水平表示担忧。负责联邦预算的委员会指出，白宫预测显示，尽管债务规模在减少，但债务相当于GDP的比例将在2024年达到72%，而非之前最初估计的69%。
奥巴马政府在3月向国会递交预算提案时，政府预测截至9月30日的财年赤字规模料达6,490亿美元。赤字在2009年曾达到1.4万亿美元的峰值。
白宫表示，之所以调整对中期评估的预测，是因为美国失业率下降的速度比预期更快。6月失业率降至6.1%的六年最低位，3月时还在6.7%。
白宫预计2014财年美国赤字相当于GDP的3.4%，低于3月预估的3.7%。预计2015财年赤字/GDP比率将降至3%之下。
美国总统奥巴马在近期讲话中指出经济状况有改善，在招聘活动、房屋市场和制造业均有体现。但薪资增幅表现落后，调查显示，在经济花了五年时间从衰退走向复苏后，许多美国人对前景仍持悲观态度。
“很明显，需要采取更多行动推动经济加速增长，”白宫周五表示。(完)
(编译 白云; 审校 龚芳)
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