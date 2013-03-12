白宫幕僚称网络安全是中美关系一大挑战

美国白宫国家安全顾问多尼伦周一表示，网络安全日益成为中美经济关系中的一个挑战，中国政府应意识到这个问题。多尼伦在亚洲协会的发言称，美国企业日益担心源自中国的、窃取机密商业信息和专利技术的网络攻击，并指出这一关切来自美国企业，而未指明来自华府。图为多尼伦资料图片。路透