白宫寻求安抚中国 称特朗普与蔡英文通话恐损害两国关系

路透华盛顿/北京12月5日 - 美国白宫周一称，总统当选人特朗普上周与台湾领导人蔡英文通电话之后，白宫寻求安抚中国政府。奥巴马政府警告称，通话事件恐将损害美中两国关系进展。

奥巴马发言人的声明凸显对特朗普与蔡英文通话可能引发负面影响的担忧。中国政府周六已就此向美国提出外交抗议。

美国白宫发言人欧内斯特(Josh Earnest)称，国家安全会议(NSC)高级官员周末与中方官员进行了两次交谈，保证美国坚守“一个中国”原则，并“重申和澄清了美国对于长期中国政策的持续承诺。”

欧内斯特表示，该政策已实行40年之久，注重促进和维护台海两岸的和平与稳定，这符合美国利益。

“如果总统当选人的团队有不同目的，那将由他们来解释，”他说道。

“中国政府相当重视此事，而且事关敏感。我们与中方在两国关系方面取得的一些进展可能被此事破坏，”他说道。

自1979年美国前总统卡特转变外交政策，与台湾断交并承认“一个中国”以来，特朗普是第一位与台湾领导人通话的美国总统当选人或在任总统。(完)