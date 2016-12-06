白宫寻求安抚中国 称特朗普与蔡英文通话恐损害两国关系

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿/北京12月5日 - 美国白宫周一称，总统当选人特朗普上周与台湾领导人蔡英文通电话之后，白宫寻求安抚中国政府。奥巴马政府警告称，通话事件恐将损害美中两国关系进展。
奥巴马发言人的声明凸显对特朗普与蔡英文通话可能引发负面影响的担忧。中国政府周六已就此向美国提出外交抗议。
美国白宫发言人欧内斯特(Josh Earnest)称，国家安全会议(NSC)高级官员周末与中方官员进行了两次交谈，保证美国坚守“一个中国”原则，并“重申和澄清了美国对于长期中国政策的持续承诺。”
欧内斯特表示，该政策已实行40年之久，注重促进和维护台海两岸的和平与稳定，这符合美国利益。
“如果总统当选人的团队有不同目的，那将由他们来解释，”他说道。
“中国政府相当重视此事，而且事关敏感。我们与中方在两国关系方面取得的一些进展可能被此事破坏，”他说道。
自1979年美国前总统卡特转变外交政策，与台湾断交并承认“一个中国”以来，特朗普是第一位与台湾领导人通话的美国总统当选人或在任总统。(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)