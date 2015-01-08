独家：白宫未面临继续放宽原油出口禁令的压力--奥巴马高级助手

路透华盛顿1月7日 - 美国总统奥巴马的高级助手John Podesta在接受路透采访时表示，白宫并没有受到进一步放宽美国石油出口限制的压力，他认为有关这一问题的争议目前已得到解决。

油价下滑，商务部准许企业增加对其他国家的超轻质原油出口，估计最高可达每日100万桶，这一切均减轻了白宫需要进一步采取行动的压力。

“就目前来看，我认为商务部12月的措施已经差不多解决了这一争议。我们对目前的进展感到满意。”Podesta说到。这是白宫官员对于美国出口页岩油这一争议问题所发表的最为具体的言论。

“如果注意下目前的市况，以及商务部已采取的措施，我认为...并没有要进一步行动的压力。”他表示。

Podesta的言论恐怕会令一些共和党人感到失望，Hess(HES.N)等能源企业也会倍觉失落，因这些企业一直在游说政府进一步放宽自1970年代开始实施的原油出口禁令。这是一个很微妙的政治问题，美国民众普遍担心这么做可能助涨汽油价格，因此鲜有分析师认为奥巴马会真的花大力气来废除该项禁令，不过也有一些人原本期望政府能采取进一步的温和措施，以减轻此项政策可能会在今年出现的影响。

然而不采取进一步行动，或许能令奥巴马免于同他的环保主义支持者产生冲突，这些人已经开始活动反对取消出口限制，希望能通过压低国内油价来遏制本国的石油钻探活动。一些从美国页岩油荣景中尝到甜头的炼油业者也反对放松禁令。

**国际压力**

Podesta在奥巴马政府任职的一年中，在能源与气候政策方面发挥了关键作用。

他对于石油出口的评论让外界得以探知美国政府在这一问题上的想法。该问题已令油市和美国的盟友感到惴惴不安。

欧洲和其他国家领导人已呼吁美国放松40年来针对多数国内原油的出口禁令，将国内大增的页岩油产量部分出口海外。

迫于这个压力，商务部12月表示，已经允许部分公司向海外销售经过轻加工的凝析油(一种极轻质原油)。

但做出这个决定时，正赶上油价暴跌，这减轻了奥巴马政府放宽出口限制的压力。油价已经跌到每桶不到50美元，这时美国产油商更关心的是产生现金流和削减支出计划，而不是在海外寻求新市场。

随着美国快速增长的石油生产料将转为放缓，甚至到今年年底前停止增长，对于国内产量很快将赶超本地炼厂需求的担忧已经降温，至少目前是如此。

Podesta拒绝评论是否低油价和市场状况改变，影响了政府对战略石油储备规模的考虑。

他说美国能源部正在研究如何最佳管理石油储备，并且正在评估其规模和结构。“他们正在进行分析，”他说。

Podesta说，现在还言之过早，无从判断是否汽油价格降低将使政府推迟部分应对气候变化的措施。由于消费者会重新考虑能源效率不那么高的汽车，零售市场可能发生改变。在油价贵的时候，这类汽车就不那么具有吸引力。(完)

(编译 孙茉莉/徐文焰/李春喜 审校 郑茵/张若琪/李婷仪)

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