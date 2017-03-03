白宫提议削减美国环保预算 矛头对准气候变化等项目--消息

路透华盛顿3月2日 - 一名直接知悉情况的消息人士周四称，美国白宫提议将美国国家环境保护局(EPA)的预算削减四分之一，将矛头对准气候变化项目，以及那些旨在防止空气和水受到污染的项目。

美国总统特朗普早就表露出推翻前总统奥巴马应对气候变化举措的意图。但特朗普誓言，他对环保法规的大幅调整不会危害美国的水质和空气质量。

这项23页的2018年预算提案，旨在将EPA的整体预算削减25%至61亿美元，并将人员裁减20%至12,400人，气候保护、环境司法和执法等项目的资金会遭到猛砍。这是为增加军费预算而筹资所做的一部分努力。