白宫提议削减美国环保预算 矛头对准气候变化等项目--消息

美国众议院情报委员会将传唤前国家安全顾问弗林--议员
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透华盛顿3月2日 - 一名直接知悉情况的消息人士周四称，美国白宫提议将美国国家环境保护局(EPA)的预算削减四分之一，将矛头对准气候变化项目，以及那些旨在防止空气和水受到污染的项目。
美国总统特朗普早就表露出推翻前总统奥巴马应对气候变化举措的意图。但特朗普誓言，他对环保法规的大幅调整不会危害美国的水质和空气质量。
这项23页的2018年预算提案，旨在将EPA的整体预算削减25%至61亿美元，并将人员裁减20%至12,400人，气候保护、环境司法和执法等项目的资金会遭到猛砍。这是为增加军费预算而筹资所做的一部分努力。
EPA未立即回复置评请求。白宫称不予置评。(完)
(编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。