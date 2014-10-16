白宫为应对埃博拉疫情转入危机模式

路透华盛顿10月16日（记者 Roberta Rampton） - 公众对埃博拉病毒越发紧张迫使白宫转人危机模式，并取消了原计划的两天政治活动。总统奥巴马努力显示他掌控着阻止埃博拉病毒扩散的局面。

距离关键的中期选举只有三周了，共和党批评人士越发向奥巴马施压。他们说奥巴马保护美国人的动作太慢，和处理“伊斯兰国”武装分子的情况类似。

民主党议员也担忧公众对奥巴马处理埃博拉问题的疑虑可能连累到他们。

路透-益普索在10月第一周的调查显示，奥巴马的支持率为39%。

“他的支持率很低，民主党也因此受到拖累……。”Rutgers政治科学家Ross Baker说道。

包括美国众议院议长博纳在内的共和党议员周三加大对奥巴马施压，呼吁发布针对赴埃博拉肆虐的三个非洲国家的旅行禁令。

调查显示美国人欢迎这样的禁令。白宫排除实施禁令的可能性，表示帮助控制疫情的必要供应和援助人员的行动将因此受到影响。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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