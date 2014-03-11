美国白宫乐观预计今明两年经济将分别增长3.1%和3.4%

路透华盛顿3月10日 - 美国白宫周一预测2014年经济增长较上年更具活力，2015年更将进一步加快增长脚步。

白宫预期美国经济今年的增长率将在3.1%，超过上年的1.7%；2015年经济增长步伐料将加快至3.4%。

白宫亦预测今年的失业率均值将为6.9%。2014年1月失业率已降至五年低点6.6%。

很多分析师称，失业率下滑的部分原因是因为很多人放弃寻找工作。美国的就业参与率已自经济衰退前的逾66%降至63%。

白宫指出，预算赤字减少以及住房市场改善，均是经济可能强劲增长的推力之一。白宫经济顾问委员会主席福尔曼(Jason Furman)称，美国能源产量增加，医疗保健成本增速减慢以及科技进步将会推动经济有更好表现。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 许娜)

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