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国际财经 | 2016年 4月 11日 星期一 12:42 BJT

奥巴马周一将会晤叶伦 共商经济和华尔街改革

路透华盛顿4月10日 - 白宫周日发表声明称，美国总统奥巴马周一将会见美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦，讨论经济及华尔街改革事宜。

副总统拜登也将参加会见。奥巴马和叶伦会定期会面讨论经济问题。

奥巴马担任总统期间，美国经济与就业从2008年金融危机稳步复苏。奥巴马任期即将届满。

美联储暗示，碍于对全球经济的担忧，将谨慎对待升息。之前于去年12月进行了近十年第一次升息。

“(周一)下午，奥巴马总统将会见美联储主席叶伦，讨论美国及全球经济现状、华尔街改革以及长期经济前景；副总统也将出席，”白宫声明称。(完)

(编译 刘秀红；审校 张涛)

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