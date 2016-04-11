奥巴马周一将会晤叶伦 共商经济和华尔街改革

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿4月10日 - 白宫周日发表声明称，美国总统奥巴马周一将会见美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦，讨论经济及华尔街改革事宜。
副总统拜登也将参加会见。奥巴马和叶伦会定期会面讨论经济问题。
奥巴马担任总统期间，美国经济与就业从2008年金融危机稳步复苏。奥巴马任期即将届满。
美联储暗示，碍于对全球经济的担忧，将谨慎对待升息。之前于去年12月进行了近十年第一次升息。
“(周一)下午，奥巴马总统将会见美联储主席叶伦，讨论美国及全球经济现状、华尔街改革以及长期经济前景；副总统也将出席，”白宫声明称。(完)
(编译 刘秀红；审校 张涛)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。