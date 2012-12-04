白宫拒绝共和党的“财政悬崖”提议

路透华盛顿12月3日电---美国白宫周一拒绝了共和党议员的"财政悬崖"提议,称其并未满足奥巴马总统有关最富有的美国人必须支付更高税率的要求.

"今日公布的共和党信件并未满足均衡要求.事实上,该提议承诺降低富人的税率,而让中产阶级承担负担,"白宫联络主管Dan Pfeiffer发表声明称.

他所指的是美国众议院议长贝纳及其他共和党议员在一封信件中提出的建议.

贝纳提议全面调整美国复杂的税法,未来10年可新增8,000亿美元收入,约为奥巴马希望增收总额的一半.

政府高级官员表示,奥巴马竞选时主张对最富有的美国人加税,因此他不会同意对最富有的美国人延长布什时期的减税措施.

官员还称,白宫可能将继续在电话会议中,与国会议员讨论避免"财政悬崖"的方法.

他们表示,一些会谈或许会在周一晚举行的白宫年度节日聚会上进行.

但是,这些官员指出,考虑到共和党人的提议与奥巴马增税的主要诉求背道而驰,他们认为现在该由共和党议员采取措施推进谈判.

这些官员称,倘若共和党人同意增税,那麽达成更广泛的预算削减协议将变得容易得多.(完)

--编译 许娜;审校 张涛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。